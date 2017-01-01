15 Temmuz şehitleri için anıt resim

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesince, İstanbul'da 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok için anıt resim yapıldı.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 ressamın 20 günlük çalışmasıyla Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi'nin ön kısmındaki 85 metrekarelik duvara 50 litre özel yağlı boya kullanılarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Olçok ve oğlu resmedildi.

Nihal Olçok, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın daveti üzerine şehit eşi ve oğlu anısına yaptırılan anıt resmi inceledi. Polat, resmin yapım aşamaları hakkında Olçok'a bilgi verdi.

Yeşilyurt Belediyesinin duyarlı ve hassas bir hizmette bulunduğunu aktaran Olçok, 15 Temmuz şehitleri anısına bu yıl 6. düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na katılmak üzere kente geldiğini belirtti.

Olçok, eşi ve çocuğunu şehit verdikten sonra ilk kez İstanbul dışına çıktığını anlatarak şöyle konuştu:

"Burada sizlerle birlikte olmaktan inanılmaz derecede mutlu oldum. Malatya’ya gelirken Darende'deki Somuncubaba’ya gittim, tüm şehitlerimiz için dua ettim, bu bana çok iyi geldi. Malatya yolculuğuna dualarla başlamaktan büyük bir şeref duydum. Malatya çok güzel bir şehir, insanları şehirden daha güzel."

Darbe girişiminin toplumun tamamını derinden etkilendiğini anımsatan Olçok, şunları kaydetti:

"Eşimi ve çocuğumu bu darbe girişiminde şehit verdim. Onların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Vatan toprakları için canını feda eden tüm şehitlerimizin Malatya’da bu denli hatırlanması ve unutturmamak adına faaliyetler düzenlenmesi insanlar arasında uzaklık olmadığını gösteriyor. Kalpten kalbe uzanan bir yoldur bu aslında. Bizler hayatımızda hiç görmediğimiz insanlardan dua alıyoruz, destek görüyoruz bu çok güzel bir duygu."