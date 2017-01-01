Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları iddiasıyla aralarında daha önce meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve halen çalışanların da bulunduğu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Karayolları çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öğrenildi.