Uyuşturucu ticaretine 12 yıl hapis

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan yargılanan 4 sanıktan ikisi, 12 yıl 6'şar ay hapis ve bin 500'er lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Y.V, S.V, başka suçtan hükümlü İ.A. ile tutuksuz sanık A.D. ve avukatları katıldı.

Sanık S.V, savunmasında, hiçbir zaman uyuşturucu satmadığını, yatalak dedesi ve hasta annesini sıkıntıya sokacak hiçbir kötü bir davranışının olmadığını öne sürdü.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Y.V ve S.V'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve bin 500'er lira adli para cezası verdi. İ.A. ve A.D. ise beraat etti.

Polis ekiplerinin, 28 Eylül 2016'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda Y.V. ve A.D. 10 gram bonzai ile yakalanmıştı. Olayla ilgili S.V. ve İ.A. da gözaltına alınmıştı.