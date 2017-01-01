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Yabancı alıcılar Bursa iş dünyasıyla buluşuyor

09 Mayıs 2017 Salı, 15:03
Yabancı alıcılar Bursa iş dünyasıyla buluşuyor

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticari Safari ve Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (Ur-Ge) projeleri kapsamında, 3 yılda 80'den fazla ülkeden gelen 10 bin yabancı alıcıyı Bursa iş dünyasıyla buluşturdu.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ur-Ge projeleri kapsamında 1 yılda düzenlenen 5 alım heyeti organizasyonuyla bine yakın yabancı alıcı, kente geldi.

Ur-Ge çalışmaları kapsamında, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe geçen yıl 31 Mayıs-2 Haziran'da gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonuna 20 ülkeden 150 yabancı firma temsilcisi, 2016 Eylül ve 2017 Mart aylarında tekstil sektörüne yönelik düzenlenen alım heyeti organizasyonuna 400 firma temsilcisi ve nisan ayında gerçekleştirilen gıda alım heyeti organizasyonuna da 20 ülkeden 160 firma temsilcisi katıldı.

Öte yandan, Tekstil Ur-Ge Projesiyle 10-14 Mayıs'ta giysilik kumaşlar sektörüne yönelik düzenlenecek alım heyeti organizasyonuna katılacak 225 yabancı firma temsilcisi, 50'ye yakın Bursalı firmanın yeni koleksiyonlarını inceleyecek. Organizasyona katılacak Rusya, Fas, İran ve Belarus olmak üzere 20 ülkeden gelecek yabancı alıcılar, önemli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

- "Bursa'ya ilgi, her geçen gün artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda Bursa iş dünyasının rekabetçi ve ihracatçı kimliğine güç katmak için çalıştıklarını belirtti.

Alım heyeti programlarının Bursalı şirketlerin dünyaya açılmasına rehberlik ettiğini aktaran Burkay, "Ticari Safari ve Ur-Ge projeleriyle 80'i aşkın ülkeden 10 bin kişilik alım heyeti gruplarını Bursa iş dünyasıyla buluşturmuş olduk. Üretim ve ihracatın merkezi Bursa, Türkiye'nin hedeflerine liderlik etmeyi sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Burkay, Bursalı firmaların alım heyeti programlarıyla yabancı alıcılara ürünlerini ve koleksiyonlarını sunma fırsatı bulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ur-Ge projeleri kapsamında 1 yılda yapılan 5 alım heyeti organizasyonunda, bine yakın yabancı alıcı, iş adamlarıyla kentte buluştu. Yabancı alıcılar, Bursa'da kaldıkları süre zarfında şirketlerimizin üretim tesislerini yakından inceleyerek, iş birliği masasına oturuyor. Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini inceleme fırsatı bulan yabancı alıcıların Bursa'ya olan ilgisi de her geçen gün artıyor. Bursa ekonomisine değer katan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bursa iş dünyası olarak daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve ihracat hedeflerimizle ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına el birliğiyle taşıyacağız."

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