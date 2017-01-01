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LPG'li otomobilde patlama: 4 yaralı

09 Mayıs 2017 Salı, 15:07

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, LPG'li araçta meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaman ilçesinde yaşayan ve askere gitmeye hazırlanan Okyay Ç. (20) ile arkadaşları Cihat Emir K, Adem A. ve İbrahim B, 40 KF 709 plakalı LPG'li otomobille dolaşmaya çıktı.

Araç hareket halindeyken arka koltuktaki gençlerden birisi çakmakla sigara yakmak istediği sırada patlama yaşandı.

Aracın camları patladı, geçlerin elbiseleri tutuştu, 4 kişinin elleri ve yüzlerinde ikinci derece yanık oluştu.

Olay yerine çağrılan ambulanslarda müdahaleleri yapılan gençler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, daha sonra Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

Polis, patlamanın aracın LPG tankındaki sızıntıya bağlı olarak gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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