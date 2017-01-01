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Hakan Altun'dan okul yapımına 1 milyon lira katkı

09 Mayıs 2017 Salı, 15:09

SİİRT (AA) - Şarkıcı Hakan Altun, memleketi Siirt'te yapılacak okula 1 milyon lira katkı yapacak.

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Altun'un dedesinin adını taşıyacak 18 derslikli ilkokulun yapımına ilişkin protokolün imzalanması nedeniyle Valilikte düzenlenen törende, kentte önemli eğitim yatırımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Devletin eğitim yatırımlarına özel sektör ve hayırseverin katkısının önemine değinen Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Genç bir nüfusa sahibiz, bu genç nüfusun eğitim ihtiyacı var. Değerli hemşehrimiz Hakan Altun güzel bir örnek teşkil ederek bir okulun yapılmasına destek veriyor. Onların her türlü yardımı çocuklarımızın ve aynı zamanda ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır."

Altun ise memleketinde okul yaptırdığı için mutlu olduğunu dile getirerek "Atalarımın şehri olan Siirt'te böyle bir şeyi bana nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Küçük kardeşlerimiz, inşallah o okullarda okuyup çok önemli insanlar olacaklar." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay da Kooperatif Mahallesi'nde yapılacak okula Altun'nun dedesinin adının verileceğini ifade etti.

Suay, Hafız Zeki Altun İlkokulu'nun hizmete açılmasıyla mahallenin okul ihtiyacının sona ereceğini kaydetti.

Daha sonra Vali Tutulmaz, Suay ve Altun protokolü imzaladı.

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