Kocaeli'deki taksici cinayeti davasında karar

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aracına bindikleri taksiciyi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığın, müebbet hapsine hükmedildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Oğuz ve kuzeni Yıldıray Seyhun ile taraf avukatları ve maktul Ali Özkaraman'ın yakınları katıldı.

Duruşmada olayla ilgili temin edilen görüntü kayıtları üzerinde yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin rapor okundu.

Sanık avukatları, raporda aleyhe olan hususları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, fikir ve eylem birliği içerisinde taksi şoförü olan maktulü olay gecesi öldürdükleri anlaşıldığından, sanıkların eylemlerine uyan "kasten öldürme" suçundan, müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Katılanlar vekili avukat Nükhet Aslı Elevli de mütalaadaki sevk maddesine katılmadıklarını belirterek, canavarca hisle eylemin yapıldığını dolayısıyla sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık Oğuz Seyhun ise olay sırasında kasten öldürme kastı olmadığını iddia etti.

Sanık Yıldıray Seyhun da olayın tahrikle meydana geldiğini ileri sürerek, uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu için olayda şuursuzca davrandığını öne sürdü.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Oğuz Seyhun ve kuzeni Yıldıray Seyhun'un, müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, sanıkların dosyaya yansıyan kişilikleri ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak takdiri indirim nedenlerinin uygulamasına yer olmadığına karar verdi.

İzmit'te 7 Ekim 2016'da, 41 T 0445 plakalı taksinin sürücüsü Ali Özkaraman'la araca binen Oğuz ve Yıldıray Seyhun arasında tartışma çıkmış, taksi şoförü, bıçakla yaralanmıştı. Oğuz Seyhun'un da yaralandığı olayda hastaneye kaldırılan Özkaraman, kurtarılamamıştı.

