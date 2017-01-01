Adana'daki "sahte diploma çetesi" davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Şanlıurfa'daki 29 öğretmen adayının 45 bin ile 60 bin lira arasında değişen para karşılığında hazırlanan sahte diplomalarla branşları dışındaki alanlarda atanmalarını sağladıkları iddia edilen şüpheliler ile öğretmen adaylarının da arasında olduğu 45 sanığın 3 yıldan 354 yıla kadar varan hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesinde benzer davadan tutuklu bulunan ve "sahte diploma çetesinin" elebaşı olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu, Adana F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlarda duruşmada hazır bulundu.

Sanık Kadiroğlu savunmasında, suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan B.Ü'nün 10-15 yıllık arkadaşı, A.İ'nin ise üvey teyzesinin oğlu olduğunu belirten Kadiroğlu, “Bu iki şahıs dışında iddianamede adı geçen sanıkları tanımam, kendileriyle görüşmüş, muhatap olmuş, bu olayla ilgili herhangi bir bağlantı kurmuş değilim. A.Ş. isimli sanık da benim başka bir olay nedeniyle tutuklu olduğumu bildiğinden sanıyorum olaylar arasında bağlantı kurmak için benim adımı kullanmıştır." dedi.

Mahkeme heyeti, Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesinde benzer dava bulunduğu, iki davanın birleştirilmesi için mahkemedeki dosyanın istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Şubat 2016'da başlattığı soruşturma kapsamında sahte lisans diplomaları ile 29 öğretmen adayının atamasının yapıldığı belirlenmişti. Öğretmen adaylarının sahte diploma çıkarılması için Adana'daki şüphelilerle irtibata geçtiğinin belirlenmesi üzerine Şanlıurfa'daki Cumhuriyet savcısı yetkisizlik kararı ile dava dosyasını Adana Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.