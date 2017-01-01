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11. Cumhurbaşkanı Gül'ün babasının vefatı

09 Mayıs 2017 Salı, 15:23

KAYSERİ (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, babasını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu.

Gül, babası Ahmet Hamdi Gül'ün Alparslan Mahallesi'ndeki evinin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci de taziye çadırına gelerek Gül'e ve aile üyelerine başsağlığı dileğini iletti.

Bakan Tüfenkci'yi karşılayan Gül, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Bakan Tüfenkci, Gül ile vedalaşarak ayrıldı.

Taziye çadırına gelen çok sayıda eski ve yeni bürokrat, iş adamı ve vatandaş, Gül'e başsağlığı dileğinde bulunmaya devam ediyor. Eski İzmir Valisi Cahit Kıraç, bazı merkez valileri, eski belediye başkanları, eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ile eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık da Gül'ü ziyaret etti.

Ziyaretlerden duyduğunu memnuniyeti dile getiren Gül, misafirleriyle tek tek tokalaştı. Gelen ziyaretçilere yemek ikramında bulunuldu.

Öte yandan Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül de kadınlar için kurulan çadır da gelenleri ağırladı.

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