Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Baghirov Mersin'de

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MERSİN (AA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faig Nusrat Baghirov, "Azerbaycan olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Baghirov, ülkesinden bazı ilgililerle Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Baghirov, bir kez daha Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Baghirov, "Tarsus ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün alt belediyelerinden Hatai, kardeş şehirler. Bu kardeşlik, aynı zamanda iki ülke arasında var olan birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin daha da pekişmesine vesile oldu. Azerbaycan olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakacak da heyeti ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Türkiye ve Azerbaycan'ı "çok kuvvetli dostluk ve kardeşlik ilişkileri bulunan iki devlet ama tek yürek" olarak gördüğünü bildiren Çakacak, bundan da gurur duyduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, cumhurbaşkanlıkları nezdinde de sürdürüldüğünü belirten Çakacak, "İş insanlarımızın yaptığı karşılıklı yatırımlar vesilesiyle bu iş birliği ekonomik olarak da ileri seviyelere taşındı. İki dost ve kardeş ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel, askeri, siyasi alanlarda var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda güçlendireceğine inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Ziyarette hazır bulunan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da ilçedeki, Azerbaycan ile Türk vatandaşlar arasındaki bağı simgeleyen Haydar Aliyev Köprüsü ile Haydar Aliyev Parkı ve Anıtı hakkında bilgi verdi.