Ayı saldırısından yaralı kurtuldu

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GİRESUN (AA) - Alucra ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık bölgede ayı saldırısına uğrayan kişi ayının geri çekilmesiyle yaralı kurtuldu.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Şerif Tokmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah Cinderesi mevkisine mantar toplamaya gittiğini söyledi.

Ormanlık alanda ilerlediği sırada ayı ile karşılaştığını anlatan Tokmak, "Ayı da durdu ben de durdum, geri dönmeye çalıştı ancak yavruları gelince bana saldırıya geçti. Elimde balta vardı ancak bir işe yaramadı." dedi.

- "Ayının dili kauçuk gibi olunca..."



Tokmak, ayının kendisini yere düşürüp pençesiyle vurmaya başladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kolumu ısırdı, 15 dakika boyunca beni yuvarladı sağdan sola fırlattı, dedim ya ölüm ya kalım, bu sırada sağ elimi ayının ağzına soktum dilini tuttum, bu sefer de pençeleriyle omzuma vurmaya başladı. Dilini tutmamın etkisiyle ayı geri çekildi, bıraktı gitti. Dilini tutmam benim hayatımı kurtardı. Ayının dili kauçuk lastik gibi çok sert bir şey, elden kayma şansı da yok."

Ayı ile boğuşurken bir arkadaşının köpeğin ağzını tuttuğunun aklına gelmesiyle kendisinin de ayının dilini tuttuğunu belirterek, "Hiç cesaretimi ve bilinci kaybetmedim, eğer kaybetseydim bugün benim cenazem kalkmış olacaktı. Sol kolumda, sırtım, bacaklarım, sağ kolumda pençe ve ısırma yaraları var. 10-15 pençe deliği var." diye konuştu.

Telefonla ayı saldırısına uğradığını yakınlarına bildirdiğini aktaran Tokmak, "Ben iç kanama geçirebilirim beni buradan alın dedim. Şebinkarahisar Devlet Hastanesine götürdüler." ifadesini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise ayının dilinin hassas bir noktası olduğu için hayvanın geri çekilmiş olabileceğini kaydetti.

Yetkililer ayrıca ormanlık alanda tek başına gezilmesinin ayı saldırısı yönünden tehlikeli olduğunu belirterek, bu konuda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.