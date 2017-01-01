ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen kadının ölü bulunması

09 Mayıs 2017 Salı, 15:43
Sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen kadının ölü bulunması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kadının ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince 24 yaşındaki Fatma C'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada uyuşturucuyu sattığı belirlenen Tuncay M. de gözaltına alındı.

Tuncay M. ile dün gözaltına alınan Günay T, emniyetteki işlemlerin adından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi 2082. Sokak'ta, dün, inşaat halindeki binanın garaj kısmında Günay T. (24) ile sentetik uyuşturucu kullananan Fatma C. yaşamını yitirmişti. Polis ekipleri Günay T'yi gözaltına almıştı.

İLGİLİ HABERLER
Başkan Saygılı çalışmaları inceledi
YEREL

BAŞKAN SAYGILI ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Kırıkkale'de sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen kadın ölü bulundu
YEREL

KIRIKKALE'DE SENTETİK UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN KADIN ÖLÜ BULUNDU
Şehit Saydam'ın ismi kütüphanede yaşatılacak
YEREL

ŞEHİT SAYDAM'IN İSMİ KÜTÜPHANEDE YAŞATILACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini