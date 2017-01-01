Sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen kadının ölü bulunması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kadının ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince 24 yaşındaki Fatma C'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada uyuşturucuyu sattığı belirlenen Tuncay M. de gözaltına alındı.
Tuncay M. ile dün gözaltına alınan Günay T, emniyetteki işlemlerin adından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi 2082. Sokak'ta, dün, inşaat halindeki binanın garaj kısmında Günay T. (24) ile sentetik uyuşturucu kullananan Fatma C. yaşamını yitirmişti. Polis ekipleri Günay T'yi gözaltına almıştı.