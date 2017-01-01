Engelli gençler "asker ocağı"na hazırlandı

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YALOVA (AA) - Yalova'da, engelli gençler ile ailelerine, "asker ocağı" heyecanı öncesi kına eğlencesi yapıldı.

Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği binasında düzenlenen etkinliğe engelliler, aileleri ve yakınları ile öğrenciler katıldı.

Dernek Başkanı Lale Dondurmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir günlük temsili askerlik yapacak özel çocuklara kına eğlencesi düzenleyerek, askerlik coşkusunu yaşamalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Dondurmacı, şu değerlendirmede bulundu:

"Yalova genelinde bir günlük temsili askerlik yapacak 12 kişi var. Biz de engellilerin ve ailelerinin mutlu olmaları için kına yakma eğlencesi düzenlemeye karar verdik. Anne ve babaların en büyük isteği de çocuklarının asker olması. Devletimiz de bu konuda destek olarak bir günlük asker olmalarını sağlıyor. 12 Mayıs'ta çocuklarımız asker olacak. Diğer çocuklar gibi onlara da hem kına hem uğurlama töreni yapıyoruz."

Ailelerin organizasyonda duygusal anlar yaşadığını dile getiren Dondurmacı, "Böyle bir etkinlik beklemiyorlardı. Engelli çocuklarımız da çok mutlu. Buradaki engelli kızlar da onlar kadar heyecanlı." ifadesini kullandı.

Mahalli sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, türküler söylendi, bahriyeli asker üniformaları giyen engelli gençlerin ellerine kına yakıldı.



