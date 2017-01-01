ÇDSO'dan klasik müzik konseri

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ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 12 Mayıs Cuma günü klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konser Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda, saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Piyanist ve orkestra şefi Can Okan'ın yöneteceği konserde, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencileri ikiz kardeşler Bahar Yargı (keman) ve Zeynep Yargı (piyano) ile Kaan Alıcıoğlu (keman), Çiğdem Ebinç (piyano), Bilge Gürer (piyano) ve Reyyan Yüksel (piyano) solist olarak görev yapacak.

Konserde, M. Ravel'İn "İzigane", J. S. Bach'ın "Piyano konçerto no.5", W. A. Mozart'ın "Piyano konçerto no.23", H. Wieniawski'nin "Keman konçertosu no.2" ve J. Haydn'ın "Piyano Konçerto no.1" adlı eserleri seslendirilecek.



