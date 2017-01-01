ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Canlı bomba" eylemi yaptığı cami için 250 lira bağışlamış

09 Mayıs 2017 Salı, 15:51

ADANA (AA) - Adana Merkez Sabancı Camisi'nde cuma namazı sırasında minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var." diye bağıran sanık hakkında 5 suçtan 70 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya daha önce yurt dışı yasağı kararıyla tahliye edilen sanık Mahmut Kılıçaslan (33) katılmadı.

Mahkeme heyetinin söz verdiği sanığın avukatı Ali Doğan, müftülükle yaptıkları görüşmede camide tespit edilmiş bir hasar bulunmadığını belirtti.

Yetkililerin "Gönlünüzden geçiyorsa istediğiniz miktarda derneğe bağış yapabilirsiniz" demesi üzerine müvekkilinin cami için 250 lira bağışta bulunduğunu anlatan Doğan, bağış makbuzunu mahkeme heyetine sundu.

Doğan, ayrıca Kılıçaslan'ın kalp sıkışması nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldığını belirterek, müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana Merkez Sabancı Camisi'ne 1 Temmuz'da gelen Mahmut Kılıçaslan, cuma hutbesi okunduğu sırada minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var." diye bağırıp, gömleğini açarak belinde sarılı korse ve üzerinde sarı renkli, boru şeklinde hazırlanmış el yapımı bombayı cemaate göstermiş, bunun üzerine cemaat infiale kapılarak dışarı çıkmak için koşuşturmuş, 11 kişi yaralanmıştı. Sivil polis memurları, minbere çıkıp Kılıçaslan’ı etkisiz hale getirmişti.

Cemaat tarafından linç edilmek istenen Kılıçaslan tutuklanmış ve hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "olası kasıtla yaralama, basit yaralama", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanı ekip tarafından hazırlanan raporda, Kılıçaslan'ın üzerindeki düzeneğin el yapımı patlayıcı olduğu kaydedilmişti.

İLGİLİ HABERLER
FETÖ/PDY sanığı eski polise hapis cezası
YEREL

FETÖ/PDY SANIĞI ESKİ POLİSE HAPİS CEZASI
Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ye teşekkür
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DAN TFF VE MHK'YE TEŞEKKÜR
Adanaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
YEREL

ADANASPOR'DA TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Adana'da &quot;E-Ticaret Buluşmaları&quot;
YEREL

ADANA'DA "E-TİCARET BULUŞMALARI"

ÇDSO'dan klasik müzik konseri
YEREL

ÇDSO'DAN KLASİK MÜZİK KONSERİ
Adana'daki &quot;sahte diploma çetesi&quot; davası
YEREL

ADANA'DAKİ "SAHTE DİPLOMA ÇETESİ" DAVASI

Toplu taşıma araçları nefes alacak
YEREL

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI NEFES ALACAK
Trafik Haftası etkinliğinde kan bağışı
YEREL

TRAFİK HAFTASI ETKİNLİĞİNDE KAN BAĞIŞI
Adana Havalimanı'nda Nisan'da 463 bin 410 yolcuya hizmet verildi
YEREL

ADANA HAVALİMANI'NDA NİSAN'DA 463 BİN 410 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
Yüreğir'de Gençlik Haftası etkinlikleri başlıyor
YEREL

YÜREĞİR'DE GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR
2 bin 560 kök hint keneviri ele geçirildi
YEREL

2 BİN 560 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Tümer: &quot;Aladağ'daki kız öğrencilerimiz için anıt yapılsın&quot;
YEREL

TÜMER: "ALADAĞ'DAKİ KIZ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ANIT YAPILSIN"
İtfaiyecilerin koç ödüllü voleybol turnuvası
YEREL

İTFAİYECİLERİN KOÇ ÖDÜLLÜ VOLEYBOL TURNUVASI
Başkan Sözlü, makam koltuğunu engelli çocuklara bıraktı
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ, MAKAM KOLTUĞUNU ENGELLİ ÇOCUKLARA BIRAKTI
Cahit Seyhanlı için 60. Sanat Yılı Gecesi
YEREL

CAHİT SEYHANLI İÇİN 60. SANAT YILI GECESİ
Karataş'ta &quot;Mayıs Şenliği&quot;
YEREL

KARATAŞ'TA "MAYIS ŞENLİĞİ"
Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapılarını açıyor
YEREL

ÇUKUROVA GIDA VE YÖRESEL LEZZETLER FUARI KAPILARINI AÇIYOR
Yöresel lezzet fuarı açılışına 30 metrelik kebap
YEREL

YÖRESEL LEZZET FUARI AÇILIŞINA 30 METRELİK KEBAP
Muhtar eşleri mutluluk dağıtacak
YEREL

MUHTAR EŞLERİ MUTLULUK DAĞITACAK
Çetin: &quot;Asfaltsız yolumuz kalmayacak&quot;
YEREL

ÇETİN: "ASFALTSIZ YOLUMUZ KALMAYACAK"
Geleceğin sağlıkçılarından &quot;Dünden Bugüne Hemşire Kıyafetleri&quot; defilesi
YEREL

GELECEĞİN SAĞLIKÇILARINDAN "DÜNDEN BUGÜNE HEMŞİRE KIYAFETLERİ" DEFİLESİ
Sivil Toplum Kuruluşları seminerde buluştu
YEREL

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SEMİNERDE BULUŞTU
&quot;Şüphelenseydim, engellemek için elimden geleni yapardım&quot;
YEREL

"ŞÜPHELENSEYDİM, ENGELLEMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARDIM"
Adana'nın 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini