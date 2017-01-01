"Canlı bomba" eylemi yaptığı cami için 250 lira bağışlamış

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ADANA (AA) - Adana Merkez Sabancı Camisi'nde cuma namazı sırasında minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var." diye bağıran sanık hakkında 5 suçtan 70 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya daha önce yurt dışı yasağı kararıyla tahliye edilen sanık Mahmut Kılıçaslan (33) katılmadı.

Mahkeme heyetinin söz verdiği sanığın avukatı Ali Doğan, müftülükle yaptıkları görüşmede camide tespit edilmiş bir hasar bulunmadığını belirtti.

Yetkililerin "Gönlünüzden geçiyorsa istediğiniz miktarda derneğe bağış yapabilirsiniz" demesi üzerine müvekkilinin cami için 250 lira bağışta bulunduğunu anlatan Doğan, bağış makbuzunu mahkeme heyetine sundu.

Doğan, ayrıca Kılıçaslan'ın kalp sıkışması nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldığını belirterek, müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana Merkez Sabancı Camisi'ne 1 Temmuz'da gelen Mahmut Kılıçaslan, cuma hutbesi okunduğu sırada minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var." diye bağırıp, gömleğini açarak belinde sarılı korse ve üzerinde sarı renkli, boru şeklinde hazırlanmış el yapımı bombayı cemaate göstermiş, bunun üzerine cemaat infiale kapılarak dışarı çıkmak için koşuşturmuş, 11 kişi yaralanmıştı. Sivil polis memurları, minbere çıkıp Kılıçaslan’ı etkisiz hale getirmişti.

Cemaat tarafından linç edilmek istenen Kılıçaslan tutuklanmış ve hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "olası kasıtla yaralama, basit yaralama", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanı ekip tarafından hazırlanan raporda, Kılıçaslan'ın üzerindeki düzeneğin el yapımı patlayıcı olduğu kaydedilmişti.