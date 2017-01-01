Adana'da "E-Ticaret Buluşmaları"

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ADANA (AA) - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, "Biz, Türkiye'nin ve bölgenin lider e-ticaret platformuyuz. Türkiye'deki perakendenin ve ticaretin dijitalleşmesinde öncülük etme misyonumuz var." dedi.

Hepsiburada tarafından, Adana'da bir otelde "E-Ticaret Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Ekmekçi, burada yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin ticaret ve perakendedeki etkilerini konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

"Biz, Türkiye'nin ve bölgenin lider e-ticaret platformuyuz. Türkiye'deki perakendenin ve ticaretin dijitalleşmesinde öncülük etme misyonumuz var." ifadesini kullanan Ekmekçi, ayda 60 milyondan fazla ziyaretle Türkiye ve dünyanın en çok ziyaret edilen platformlarından biri olduklarını belirtti.

Ekmekçi, "Bugün tecrübelerimizi paylaşıp 'KOBİ'ler neler yapmalı, tüketicilere nasıl ulaşmalı?' bunları konuşacağız. Amacımız, KOBİ'lerin e-ticaretten korkmasında ve e-ticarete başlamasında kafalarında oluşabilecek soruları kaldırmak. KOBİ'ler için e-ticaret hakkındaki soru işaretlerini şeffaflaştıracağız." diye konuştu.

- "Türkiye'nin daha çok kat edeceği mesafe var"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç de e-ticaretin gelişmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin son yıllarda hızlı ilerleme kaydettiğini söyleyen Bilgiç, "Ülkemizin bu konuda daha çok kat edeceği mesafe var. E-ticaret boyutunda, yüzde 2'ler konumunda görünüyoruz. Bu gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5, gelişmiş ülkelerde biraz daha yukarılarda. Ülkemizin e-ticarette önünde engeller varsa, yetkililer bunu kaldırdığı taktirde inanıyorum ki e-ticaret geleceğimizin 24 saat açık iş yerleri olacak. Bunun da ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da teknolojinin yakından takip edilmesi ve etkin kullanılması gerektiğini kaydetti.



