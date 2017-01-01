Gaziantep 2. Kitap Fuarı açıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 2. Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuarın açılışı, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Vali Ali Yerlikaya, törendeki konuşmasında, 2. kitap fuarını açmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl 97 bin kitapseveri ağırlayan fuara, bu sene 500 bin ziyaretçi beklediklerini anlatan Yerlikaya, öğretmenlerden, öğrencilerini ellerinden tutarak fuara getirmelerini istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kitabın dünyaya açılan bir pencede olduğunu dile getirerek, "Kitap dosttur, arkadaştır. Kitap uzağı yakın eder ve bilginin, hikmetin, irfanın bize yol göstericisidir. Gaziantep'i kültür sanat başkenti yapmak istiyoruz. O yüzden kentimizde sürekli kültür sanat konuşulsun, hayat boyu öğrenen, kendisini yetiştiren 2 milyon kardeşimiz olsun istiyoruz." dedi.

Yayınevleri ve yazarların bir hafta Gaziantep'te olacağını, kentte bu süreçte kitap, kültür, sanat ve edebiyat konuşulacağını belirten Şahin, "Oku, Allah'ın bize ilk talimatı. O yüzden tüm şehir okusun istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yerlikaya, Şahin ve beraberindekiler, fuardaki stantları gezdi.

Açılışa, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da katıldı.

- Yazar ve şairler, okurlarla bir araya gelecek

Fuarda, Ayşe Kulin, Kahraman Tazeoğlu, Canan Tan, Hüsnü Arkan, Nejla Arslankurt, Ahmet Şimşirgil, Ataol Behramoğlu, Ferda İzbudak Akıncı, Sibel Eraslan, Tarık Tufan, Alya Öztanyel, Tahir Tekin Öztan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Uğur Koşar, Şeyma Demir, Işık Öğütçü, Ahmet Turgut ve Şeyhmus Diken gibi birçok yazar ve şair, okuyucusuyla buluşacak.

Ayrıca fuarda, gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren Gaziantep ve yemek kültürü üzerine etkinlikler düzenlenecek.

Girişin ücretsiz olacağı fuar, 10.00-20.00, son gün 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, GAÜN, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsasının da desteğiyle düzenlenen fuar, 14 Mayıs'ta sona erecek.