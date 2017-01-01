Şehit yakınları kutsal topraklara uğurlanacak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 20 Temmuz 2015'ten sonra şehit olan asker, sivil ve polislerin birinci derece yakınları, hayırseverlerin desteğiyle umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de ilk defa Kayseri Müftülüğü tarafından hayata geçirilen organizasyonla, şehit yakınları ücretsiz olarak kutsal topraklara gönderilecek.

İlk etapta umreye uğurlanacak şehit yakınlarıyla Talas'taki bir restoranda bir araya gelen Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, buradaki konuşmasında devletin tüm kademelerinin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Devletin şehit ailelerine verdiği değerin en üst noktada olduğunu vurgulayan Kamçı, şunları kaydetti:

"Bu kutsal yolculuğunuzda, bu güzel yerleri göreceğiniz için sizleri şimdiden tebrik ediyorum. Bu kutsal ve mübarek yerlere gitmeniz güzel bir olay. Bu olayda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu olayı her yıl devam ettiririz. Şehitlerimizin ailelerine ne yapsak azdır. Mekke ve Medine'de güzel dualarınızı bekliyoruz. Çocuklarınızla beraber gidiyorsunuz. Türkiye'de ilk defa il müftülüğümüz tarafından hayata geçirilen bu organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum. Gelecek yıl daha güzel bir organizasyonla bu olayı devam ettireceğiz inşallah. Kutsal topraklarda dualarınız kabul olsun, Allah yolunuzu açık etsin."

AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu da vatan için gözlerini kırpmadan canını feda eden şehitlerin ailelerine devlet ve millet olarak ne yapılsa az olacağını ifade etti.

İl Müftüsü Şahin Güven ise şehit ailelerinin birinci derece yakınlarından bir kişiyi, varsa ikinci olarak çocuklarını, tüm giderleri müftülük ve hayırseverler tarafından karşılanmak üzere 11 günlük umre ziyaretine göndereceklerini anlattı.

Güven, 11 Mayıs'ta umreye gidecek şehit yakınlarını Ankara'dan Medine'ye yolcu edeceklerini kaydetti.