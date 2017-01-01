Aydın'daki trafik kazası

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Cem Ulucan'ın hemşire eşi Gülcan Ulucan'ın cenazesi toprağa verildi.
Gülcan Ulucan'ın naaşı, görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi önünde "helallik" alınmasının ardından Yeni Sinan Camisi'ne getirildi. Ulucan'ın ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü.
Aynı kazada yaralanan gazeteci Cem Ulucan, cenaze törenine tekerlekli sandalyeyle katıldı.
Ulucan'ın cenazesi, Nazilli İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu tarafından kıldırılan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine Ulucan'ın yakınlarının yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Kaymakamı Özkan Demir ve gazeteciler katıldı.
Kuyucak ilçesinde dün, Eskişehir'de katıldıkları bir düğünden dönen ve Aydın'da yerel bir gazetenin haber koordinatörlüğünü yapan Cem Ulucan (41) idaresindeki 09 ND 697 plakalı otomobil, Gencelli mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada Ulucan'ın eşi Gülcan Ulucan hayatını kaybetmiş ve 4 kişi yaralanmıştı.