Terör örgütü propagandasına hapis

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SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Fatih D. ile avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak ifade veren S.Ş, sanık ile aynı kamu kurumunda çalıştıklarını söyledi.

Sanığı yaklaşık 7 yıldır tanıdığını belirten S.Ş, "İş yerinde zaman zaman konuşurduk. Onlara karşı sempatisi vardı. Bir PKK'lı öldüğünde üzülüyordu. Asker ve PKK'lı biri öldüğünde, 'Bir sizden, bir bizden gitti' diyordu. 'TC askeri' dediğini duydum." dedi.

Sanık Fatih D. ise inançlı bir kişi olduğunu anlatarak, "Benim düşünce yapıma göre hepimiz Müslüman olduğumuz için ırk ayrımı yapmıyorum. Benim terör örgütünü övmem mümkün değildir." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla sanığa 1 yıl 15 gün hapis cezasına hükmetti.

Fatih D, 18 Ocak'ta Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.







