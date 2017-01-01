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Erzurum Ticaret Borsası

09 Mayıs 2017 Salı, 16:02

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,50 ila 46,30 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,50 46,3026,20ESKS
Et BüyükbaşKG21,50 33,50 21,91 HMS
Et BüyükbaşKG24,00 36,63 28,85 HTS
Et KüçükbaşKG28,00 28,00 28,00 ESKS
Et KüçükbaşKG32,50
35,18 33,47 HTS
Yağlı PeynirKG11,20 17,00 16,89
HTS
Kaşar PeynirKG21,00 21,00
21,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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