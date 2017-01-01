Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,50 ila 46,30 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,50
|46,30
|26,20
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|21,50
|33,50
|21,91
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|36,63
|28,85
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,50
|35,18
|33,47
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,20
|17,00
|16,89
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|21,00
|21,00
|21,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış