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Alkolün etkisi gözlükle anlatıldı

09 Mayıs 2017 Salı, 16:04
Alkolün etkisi gözlükle anlatıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, alkolün etkilerini göstermek için katılımcılara özel bir gözlükle penaltı atışı yaptırıldı.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Ulu Cami Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, her yıl mayıs ayında Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandığını anımsattı.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nın kutlanmasındaki amacın trafik kurallarını hatırlatmak, trafik konusunda algı oluşturmak ve trafik sorunlarının tekrar gündeme gelmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Pekmez, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son yıllarda karayollarında önemli çalışmalar yapıldı. Neredeyse ülkemizin tamamı bölünmüş yollara kavuşturuldu ama maalesef hala trafik kazalarında önemli can ve mal kayıplarını yaşıyoruz. En başta gelen kurallardan biri olan emniyet kemeri takılması konusunda bile hala istenen seviyede değiliz. O nedenle trafikte kurallara uymak kurallara uyarken de birbirimize saygılı olmak çok önem arz ediyor."

İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ise trafik kazalarının dünyanın en büyük sorunlarının başında geldiğini dile getirdi.

Trafik kazalarında dünyada her yıl 1 milyon 300 bin insanın hayatını kaybettiğini anlatan Karabağ, "Ülkemizde 2016 yılında 185 bin 128 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 7 bin 300 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu kazaların en aza indirilmesi konusunda emniyet birimlerimiz denetimlerini sürdürmekte. Denetimlerdeki temel amacımız sürücülere kurallara uyma alışkanlığı kazandırmak ve trafik kazalarında oluşan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmektir." diye konuştu.

- "Alkol gözlüğü" ile penaltı atışı

Etkinlikte, emniyet kemerinin önemi ve alkollü araç kullanmanın riskleri uygulamalı anlatıldı.

Vatandaşların bindiği ve bir düzenekle sabitlenen otomobil takla attırıldı. Emniyet kemeri takan vatandaşların fazla zorlanmadığı olayda, emniyet kemeri takmayanların ters dönen araçta büyük güçlük yaşadığı görüldü.

Daha sonra alkollü araç kullanmanın zorluğu "alkol gözlüğü" olarak adlandırılan özel bir gözlük takılarak anlatılmaya çalışıldı. Gözlüğü takan gazetecilerden penaltı atışı yapması istendi. Gözlüğü takarak atış yapanlar, topa vurmakta zorlandı.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Aile Sosyal ve Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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