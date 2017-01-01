Adanaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de puan cetvelinde son sırada bulunan Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, şartlar ne olursa olursun her maça kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre turuncu-beyazlı takım, Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor maçının hazırlıklarını, Arın yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arın, cumartesi günü iç sahada yapacakları Trabzonspor maçına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Bulunduğumuz konum itibarıyla her maçın önem derecesi yüksek. Trabzonspor ligin önemli takımlarından birisi. Bu hafta bizim için matematiksel anlamda lig şekillenecek. Şartlar ne olursa olursun biz her maçı kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde 30 haftalık bölümü 23 puanla geride bırakan Adanaspor, 32. haftada Kayserispor, 33. haftada Medipol Başakşehir, 34. ve son haftada ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.