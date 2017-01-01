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SOLOTÜRK ekibinden Konya'da söyleşi

09 Mayıs 2017 Salı, 16:13
SOLOTÜRK ekibinden Konya'da söyleşi

KONYA (AA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulan ve F-16 savaş uçağıyla gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi, Konyalılarla buluştu.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi ANKA Havacılık ve Uzay Topluluğunca bir otelde düzenlenen etkinlikte, SOLOTÜRK pilotlarından Yüzbaşı Erhan Güner ve Üsteğmen Serdar Doğan ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Üsteğmen Emrah Bayrı, etkinliğe katılan öğrenci ve vatandaşlarla söyleşi yaptı.

Yüzbaşı Erhan Güner, gösteri ekibi olarak uçuş yapmalarına rağmen aslında savaş pilotu olduklarını söyledi.

SOLOTÜRK olarak en iyi şekilde görev yapmaya çalıştıklarını dile getiren Güner, "2011 yılında kurulduk. Görevimiz Türk Hava Kuvvetlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü platformda en iyi şekilde temsil etmektir. En önemlisi de gittiğimiz her yerde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaktır. Bunu da büyük bir gururla yapıyoruz." dedi.

Güner, yurt dışında da birçok gösteri yaptıklarını belirterek, kullandıkları uçağın teknik detayları hakkında bilgi verdi.

- "Uçaklar 13 tonluk itiş gücüne sahip ve 2 bin 500 km hıza ulaşabiliyor"

SOLOTÜRK olarak iki tam boyalı uçaklarının olduğunu ifade eden Güner, şunları dile getirdi:

"Gösterilerde tek uçağımızı kullanıyoruz. Diğer uçağı, arıza durumunda kullanıyoruz. Gösteriyi ben yaptığımda Üsteğmen Serdar Doğan aşağıda bekliyor. O yaptığında da ben aşağıda, yani yerde bekliyorum. Kullandığımız uçaklar 13 tonluk itiş gücüne sahip ve 2 bin 500 km hıza ulaşabiliyor. Ancak biz en düşük 200 km hızla gösteri yapıyoruz. Daha yavaş uçmamız durumunda düşme riski olur. En fazla da bin 200 km hızla gösteri yapıyoruz. Bu hızı geçtiğimizde sonik patlamalar olabiliyor. Bu da izleyenlere ve çevreye zarar verip onları rahatsız edebiliyor."

Güner, önceliklerinin uçuş emniyeti olduğunu aktararak, güvenliklerini riske sokacak bir durumda mevcut hareketi bitirdiklerini vurguladı.

Bu yıl yurt içinde 20, yurt dışında da 5 gösteri yapmayı hedeflediklerini anlatan Güner, beğenilerek izlendiklerini söyledi.

Söyleşiye çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Etkinliğin ardından pilotlar, gösteri uçaklarının yer aldığı posterleri imzaladı.

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