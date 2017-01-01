FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyon

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TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Çorlu'da görevli 13 subay ve astsubay gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van ve KKTC'de, aralarında örgütün "asker abisi" olduğu iddia edilen 12 sivilden talimat aldığı öne sürülen 2'si askeri okul öğrencisi 108'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çorlu'da hakkında gözaltı bulunan 16 askeri personelden 5. Kolordu Komutanlığına bağlı birliklerde görevli 13 subay ve astsubay gözaltına alındı.

Şüpheliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne gönderilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin ise Ankara ve Çankırı'da geçici görevde bulunduğu öğrenildi.

- Mahrem yapı çözüldü

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren çalışmalar sonunda, FETÖ'nün örgüt üyeleri arasında farklı haberleşme yöntemleri deşifre edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ve "sivil imam"lara yönelik son operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 17 "asker abisi"nden 9'u tutuklanmıştı.

Operasyonun sürmesi nedeniyle örgütün haberleşme yöntemleriyle ilgili açıklama yapılmazken, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişleyebileceği öğrenildi.



Daha önce yapılan operasyonun ilk dalgasında da 13'ü "asker abisi" 59'u çeşitli rütbelerdeki askerler olmak üzere 72 şüpheli tutuklanmış, 21 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.