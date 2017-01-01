Çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla tanıştı.

Fethiye Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde, Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği"nde çocuklara, seksek, kaleli yakan top, mendil kapmaca, beştaş gibi oyunlar öğretildi. İlçedeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte geleneksel oyunları oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede her yıl geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlediklerini söyledi.

İlçedeki ilk ve ortaokullardan 800 öğrencinin etkinliğe katıldığını bildiren Yiğit, "Günümüzün nesli vaktinin büyük kısmını tablet ve bilgisayarla oynayarak geçiriyor. Bizse geçmişte kalan seksek, kaleli yakan top, mendil kapmaca gibi oyunları yeni nesle aktarmak istiyoruz." dedi.

Yiğit, etkinlikte kaleli yakan top, mendil kapmaca müsabakaları yapıldığını, her çocuğun beştaş oyununu da oynadığını ifade etti.

Karagedik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Tuğçe Doğan, gün boyu oyun oynayarak eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtti.