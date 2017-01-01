Fırtına fındık ve kivi üreticilerini üzdü

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GİRESUN (AA) - Giresun'da dün gece saatlerinde hızı saatte 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgarın fındık ve kivi bahçelerinde zarar meydana getirdiği belirtildi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava şartlarının şu ana kadar iyi gitmesinin kendilerini fındık için ümitlendirdiğini ancak bu ümitlerinin fırtınayla kırıldığını söyledi.

Dün gece başlayan şiddetli rüzgarın hızının merkezde 82 kilometre, batı ilçelerinde ise 100 kilometrenin üzerine çıktığını aktaran Karan, "Tabii bununla birlikte fındık bahçelerinde ciddi bir hasar meydana geldi, beş altı ocak dolaşıyoruz, 3-4 kilogram fındığa zarar verdiğini görüyoruz. Fırtına, her yıl bu mevsimlerde yaşanıyordu ama fındığın tam meyveye dönüşme aşamasında meydana gelmesiyle ciddi anlamda zarar verdi." dedi.

Karan, fırtınanın farklı bölgelerde yüzde 40-60 arası hasar verdiğini savunarak, "Üreticilerimize 'geçmiş olsun' diyoruz, tabii takdir Allah'ın. İnşallah bundan sonra bu şekilde acı bir fırtına daha yaşamayız." diye konuştu.

Bölgede ciddi manada külleme hastalığı da olduğunu dile getiren Karan, "Bu, fındığa ciddi manada zarar verecek. Çok ciddi şekilde bakteriyel yanıklar var, yaprak biti de var, ilerleyen zamanlarda dökülmeler meydana gelebilir. Rekolte hesaplanırken fırtınanın yanında bu unsurlar da değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Karan, üreticilerin TARSİM'e başvurarak zararlarını tespit ettirmelerini istedi.

Nurittin Karan, şiddetli rüzgarın fındığın yanında kivi üreticilerini de üzdüğünü ifade ederek, kivi bahçelerinin de rüzgardan etkilendiğini söyledi.

Fındık bahçesi fırtınadan zarar gören Halil Bahar ise fırtınanın fındık bahçelerine zarar verdiğini, fındık dışında bazı ağaçları da devirdiğini belirterek, "Bütün dallar kırıldı, mahvoldu. Fındık çok döküldü, bahçede fındık dalları yerlerde, bundan dolayı üzgünüz." dedi.

Yağlıdere ilçesinde kivi üreticiliği yapan İl Genel Meclis Üyesi Ömer Bayram da kivi ve fındık bahçelerinde fırtınanın büyük oranda zarar meydana getirdiğini söyledi.

Bayram, geçen yıl beş tona yakın kivi hasat ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sene hasar büyük olduğu için bu oran yarıya düşebilir. Kivinin dalları çok sulu, ilk gün itibarıyla yeşilliğini koruyor. Bir iki gün sonra hasar kendini daha iyi gösterecektir. Gözle görülecek şekilde bir hasarımız var. Kivi bahçemi sigorta yaptırmıştım, başvurup hasarımı tespit ettireceğim. Bu afet Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok."