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Uyku ilaçlı pastayla gasba 20 yıl hapis istemi

09 Mayıs 2017 Salı, 16:24

ANTALYA (AA) - Antalya'da uyku ilaçlı pasta yedirip bayılttıkları iş adamının para, tabanca ve cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığın 20, kızının ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Melek Nehir, Şükrü Baran ile tutuksuz sanıklar Mehmet Çiftçi, Muharrem Gürsu, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Ekrem Akkuş, sanıklardan Melek Nehir'in, sanık Şükrü Baran'ın kızı olduğu ve birlikte iş adamı M.A'nın para, cep telefonu ve silahını gasbetme planı yaptıklarını belirtti.

Savcı Akkuş, Melek Nehir'in, sosyal medyadan arkadaş olup ilişki kurduğu iş adamına uyku ilacı koyduğu pasta yedirdiğinin belirlendiğini kaydetti. Akkuş, bunun üzerine sanık baba kızın uyku ilaçlı pasta ile bayılttıkları iş adamının para, tabanca, cep telefonu ve değerli evrakını gasbederek kaçtığının tespit edildiğini bildirdi.

İş adamının kendine gelmesinin ardından durumu polise bildirdiği vurgulanan mütalaada, polis ekiplerinin araştırması sonucu sanıklar Baran ve Nehir'in yakalandığı, evlerinde yapılan aramalarda iş adamına ait çek gibi değerli evrak ile polis kıyafeti ve ekipmanların bulunduğu bildirildi.

Mütalaada, M.A'ya ait tabancanın sanık Baran tarafından Mehmet Çiftçi aracılığıyla Muharrem Gürsu'ya satıldığı ve yine iş adamına ait çeklerin Abdulhamit Güngör tarafından kullanıldığı belirtildi.

Savcı Akkuş, sanık Baran'ın "nitelikli yağma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 12 yıldan 20 yıla kadar, sanık Nehir'in ise "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

Diğer sanıklar Muharrem Gürsu hakkında, "6136 sayılı silah kanununa muhalefet"ten 3 yıla kadar hapis, Abdülhamit Güngör hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan Çiftçi'nin ise delil yetersizliğinden beraati talep edildi.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçen yıl 19 Ağustos'ta meydana gelen olayda, müteahhit M.A, sosyal medyadan tanıştığı bir kadının kendisine ilaçlı pasta yedirdikten sonra bir miktar parası, cep telefonu ve tabancasının gasbedildiğini ihbar etmişti.

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı baba kız Şükrü Baran ve Melek Nehir tutuklanmış, Çiftçi, Güngör ve Gürsu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


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