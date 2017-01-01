Baksı Öğrenci Sanat Şenliği

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BAYBURT (AA) - Baksı Kültür Sanat Vakfının bu yıl "Nehir ve Çocuk" temasıyla gerçekleştirdiği geleneksel Öğrenci Sanat Şenliği'nin sergi ve ödül töreni 14 Mayıs'ta yapılacak.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öğrenci Sanat Şenliği'nin, bölgedeki yetenekli çocukları saptayarak yaratıcı potansiyellerinin sanat ve tasarım dünyasına kazandırılması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Geleneksel hale getirdikleri organizasyonla yetenekli öğrencilerin belirlenmesi için öğrencilerin yaptıkları resimler arasından jüriyle seçim yaptıklarını belirten Koçan, "Bu yarışma sonuçlarından seçilen 30 öğrenci ile Baksı Müzesi atölye çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmanın sonunda da en az 15 öğrenciye burs veriyoruz." dedi.

Koçan, bu yarışmalar aracılığıyla bölgedeki yetenekli kişileri keşfedip desteklemek istediklerine dikkati çekerek, "Umut ediyorum ki önümüzdeki 15-20 yıl sonra bu bölgeden önemli ressamlar, heykeltıraşlar, mimarlar, iç mimarlar, moda tasarımcıları, endüstri tasarımcıları çıkacak. Çünkü bu bölgenin insanı çok yetenekli bir insan." ifadelerini kullandı.

Önceki yıllarda Bayburt ölçeğinde düzenledikleri yarışmayı bölge illerine de taşımak istediklerini dile getiren Koçan, şunları kaydetti:

"Biz bu yarışmayı önümüzdeki yıl bölge illerine yaymak istiyoruz. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin'e. Bu sene bunu denemek için bir açılım yapalım istedik. Onun için de biraz Erzurum'a doğru genişledik. İspir ve Pazaryolu'ndan buraya destek alıyoruz. Bu genişleme zannediyorum ki bize iyi bir sonuç getirecek."

Koçan, 35 öğrencinin katılımıyla 11-14 Mayıs'ta atölye çalışmalarının yapılacağı Öğrenci Sanat Şenliği'nde, 14 Mayıs'ta sergi ve ödül töreni gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.



