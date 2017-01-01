Karadeniz'de arama kurtarma eğitimi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, denizde hava destekli arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.
Yeşilyurt sahili açıklarında, ekipler tarafından, denizde boğulma tehlikesi ve kazalara karşı fiili arama kurtarma eğitimi verildi.
Senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren kişilerin yardımına Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri yetişti.
Ekipler, denizde mahsur kalan kişileri halatlarla ve sedyeyle helikoptere taşıdı. Sahilde bir botun da yer aldığı eğitim, birkaç kez tekrarlandı.
Sahil kenarındaki vatandaşlar eğitimi ilgiyle izledi.