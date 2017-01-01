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"Borca rağmen örnek projeleri hayata geçiriyoruz"

09 Mayıs 2017 Salı, 16:32

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde belediye tarafından eski maliye lojmanları yıkılarak, yerine iş yerleri ve yeşil alan yapılacak.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Gercüş Belediyesi, eski maliye lojmanlarının yıkımını gerçekleştirecek. Buraya, 2 bin 560 metrekare alanda 9 iş yeri, kafeterya yapılacak, ön kısım da yeşil alan olarak düzenlenecek.

Gercüş Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, yaptığı açıklamada, alanın yeniden düzenlenmesi için hazırlanan 1 milyon lira maliyetli proje sayesinde, ilçede 20 kişinin de istihdamının sağlanacağını belirtti.

Düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildiren Koç, projenin ilçe merkezine hayat vereceğini vurguladı.

Amaçlarının ilçeden göçü önleyecek projeleri hayata geçirmek olduğuna işaret eden Koç, şunları kaydetti:

"Önceki yönetime ait yaklaşık 8,5 milyon liralık borç olmasına rağmen, örnek projeleri hayata geçirebilmenin çabası içindeyiz. Borç olmasına rağmen içme suyu şebekesini tamamen değiştirmek, yeni açtığımız içme suyu kuyularının bitmesiyle ilçenin su sorununu gidermek, Kırkat Göleti mesire alanı ile gölete akıtılan kanalizasyon suyunun önüne arıtma tesisi kurmak, okullarımızda ve ilçenin değişik yerlerine hizmete açtığımız çocuk parkları ile kadınlarımıza açtığımız Kadın Kültür Merkezi gibi örnek projeleri hayata geçirebilmek için çaba içindeyiz. Yıl sonunda bu projelerimizi tamamlayacağız."

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