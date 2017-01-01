Mersin'de okul çevrelerinde asayiş uygulaması

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde okul çevrelerindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik narkotik köpek desteğiyle yapılan asayiş uygulamasında, 250 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş, Çeşmeli, Kargıpınarı ve Tömük mahallelerinde bulunan okulların çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapıldı.

Çok sayıda ekibin katıldığı denetimlerde, "Hasır" isimli narkotik köpeğinin tepki verdiği bir araçta yapılan aramada 250 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



