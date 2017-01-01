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Bolu merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

09 Mayıs 2017 Salı, 16:41

BOLU (AA) - Bolu merkezli, İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddia edilen, doktor, öğrenci ve şirket çalışanı 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bolu merkezli, İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "FETÖ terör örgütüne üye" oldukları ve örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen, aralarında üniversite öğrencisi, doktor ve daha önce örgüte bağlı şirketlerde çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada dijital materyaller ile dokümanlar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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