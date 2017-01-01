Jandarmanın 1994 mezunları Manavgat'ta buluştu

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ANTALYA (AA) - Ankara ve Afyon Emirdağ Jandarma Okullarından 1994 yılında mezun olan jandarma personeli, 23 yıl sonra Manavgat'ta buluştu.

Dönem mezunlarından Hamza Korkutalp, Ali Rıza İnce ve Yusuf Gültekin önderliğinde, bir otelde düzenlenen organizasyona, aralarında emekli, gazi ile halen görev yapan 128 jandarma personeli ve aileleri ile dönem mezunu olup 1999 yılında Güneydoğu bölgesinde şehit düşen Yaşar Gürler ile Yaşar Çetinkaya'nın eşleri, çocukları katıldı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde görev yapan jandarma personeli, ilk defa düzenlenen buluşmada birbirleriyle hasret giderdi. Şehit Yaşar Güller ve Yaşar Çetinkaya’nın yakınlarına plaket takdim edildiği etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Organizasyonu düzenleyen emekli jandarma personeli Hamza Korkutalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle ilk defa dönem mezunlarını buluşturmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Korkutalp, 1993 yılında girdikleri Jandarma Okullarından 1994 yılında mezun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Jandarma okulları 1994 yılında 2 bin 42 mezun verdi. Bunlardan yaklaşık 50-60 civarında arkadaşımız şehit oldu. Yaklaşık 100 tanede gazi arkadaşımız var. Aralarında emekli olanlar ile yine halen ülkenin çeşitli yerlerinde subay ve astsubay olarak görevlerini sürdüren arkadaşlarımız var. 23 yıl aradan sonra buluştuk, hasret giderdik. Jandarma astsubay kıdemli çavuş Yaşar Güller arkadaşımız 7 Mayıs 1999 Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Yaşar Çetinkaya ise 24 Haziran 1999 Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit düşmüştü. Burada bu şehit arkadaşlarımızın ailelerini ve yakınlarını ağırladık. Her zaman yanlarından olduğumuzu belirttik."

Korkutalp, geleneksel hale getirmeyi planladıkları buluşmanın gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı olacağını sözlerine ekledi.

