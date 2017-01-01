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Siirt'te yasa dışı bahis operasyonu

09 Mayıs 2017 Salı, 16:43

SİİRT (AA) - Siirt'te yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yasa dışı bahis oynatılan iş yerleri ve elde edilen paraların paylaşıldığı değerlendirilen adreslerin arandığı bildirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 165 lira, 8 cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve hard disk ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 11 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şahıslar hakkında 7258 Sayılı Kanun'a muhalefetten yasal işlem yapıldığı aktarıldı.

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