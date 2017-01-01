Berat Kandili'ne doğru

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, rahmet ve bereket ayı ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Beratın kurtuluş, af ve arınma anlamına geldiğine dikkati çeken Karaaslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Berat Kandili yapılan tövbe ve duaların kabul olduğu, kulların her türlü işlerinin, hayır ve sevapların yüce Allah'a arz olunduğu mübarek bir gecedir. Kendimize, ailemize, akrabalarımıza, vatanımıza, ülkemize, Müslümanlara, tüm insanlığa ve bizi yaradan Rabbimize karşı sorumluluğumuzu gözden geçirme, hayırlı işlerimiz için şükür, dünya ve ahiretimiz için de dua ve yakarış gecesidir. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim."



