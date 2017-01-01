1,5 yaşında, 32 kilo ağırlığında

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SAMSUN (AA) - Samsun'da yaşayan Sedat-Sevda Bekte çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Yağız'ın kilosu, leptin hormonu eksikliği nedeniyle 32 kiloya ulaştı.

Tekkeköy ilçesinde yaşayan ve bebeklerinin sürekli kilo almasından şüphelenen aile, 5 aylıkken Yağız bebeği hastaneye götürdü. Son olarak götürülen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yağız bebeğe "leptin (tokluk) hormonu eksikliği" teşhisi konuldu.

Henüz yaşı 1,5 olan, kilosu ise 32'ye ulaşan minik Yağız'ın hastalığı için kullanılan ve yurt dışından getirilen ancak SGK'nın karşılamadığı ilacı almaya gücü yetmeyen aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak yardım talep etti.

- "Ailece yemek yiyemiyoruz"

Ev hanımı anne Sevda Bekte, AA muhabirine, oğlunun hastalığını 5 aylıkken fark ettiklerini söyledi.

Doktora götürdüklerinde bebeklerine kesin teşhis konulamadığını belirten Bekte, "Anne sütüne diyet yapılamayacağı, 9 aylık olduktan sonra tedaviye başlanabileceği söylendi. Daha sonra birçok doktora gittik. Ege Üniversitesinde 'leptin hormonu eksikliği' teşhisi konuldu. Yani doyma hissi yok. Bu hastalığın tedavisi için yurt dışından getirilen bir ilacın kullanıldığını öğrendik." dedi.

Ek gıda vermemeye çalışsa da oğlunun kilo almaya devam ettiğini, çabalarının sonuçsuz kaldığını dile getiren Bekte, ilacı alabilmek için de ilgili kurumlara müracaat ettiklerini anlattı.

Yağız'ın kullanması gereken ilacı SGK'nın ödemediğini bildiren Bekte, ilacın ödeme kapsamına alınmasını beklediklerini kaydetti.

Bekte, Yağız'a kıyafet bulmakta zorlandığını belirterek, "Ona göre kıyafet ve bez bulamıyoruz. Annesi olarak Yağız'ı kaldıramıyorum, gücüm yetmiyor. Yağız oyun oynamak istiyor, ayağa kalkmak istiyor. Yağız her yemekten istiyor, engelleyemiyorum. 9 yaşında bir oğlum daha var, ona gizli yemek yediriyorum, kardeşi görüp istemesin diye. Ailece evimizde yemek yiyemiyoruz." diye konuştu.

- "Bir kutu ilaç 12-13 bin lira civarında"

Baba Sedat Bekte de sanayide işçi olarak çalıştığını, çocuğunun tedavisi için ihtiyaç duyduğu ilacı alamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Oğlunun tedavisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığını ifade eden Bekte, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile milletvekillerinin kendileriyle ilgilendiğini anlattı.

Yağız'ın bir an önce tedavi edilmesini istediklerini vurgulayan Bekte, şöyle konuştu:

"İlacın SGK kapsamına alınması için çalışma başlatıldı. İsteğimiz en kısa sürede çalışmanın tamamlanması. İlacı kendi imkanlarımızla karşılamamız mümkün değil. Çok pahalı bir ilaç. Bir kutusu 12-13 bin lira civarında. İlacı sürekli kullanacağı için karşılama gücüm yok."

İl Sağlık Müdürü Yusuf Güney ise aileyle görüştüklerini, ihtiyaç duyulan ilacın SGK'nın geri ödeme listesinde bulunmadığını kaydederek, "Konuyla ilgili SGK ile görüştük. İlaç SGK listesine girinceye kadar başka yönlerden karşılanması için çalışma yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



