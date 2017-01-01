Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ye teşekkür

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ADANA (AA) - Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, TFF 1. Lig'de 33. ve 34. hafta maçlarının aynı saatte başlayacak olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) teşekkür etti.

Sözlü, yaptığı yazılı açıklamada, ligin son iki haftasına girilirken heyecanın tüm takımlar için doruğa çıktığını belirtti.

TFF ve MHK'ye sonsuz güvenleri olduğunu aktaran Sözlü, şunları kaydetti:

"TFF 1. Lig'de 33. ve 34. hafta maçlarının aynı saatte başlayacak olması şartları eşit duruma getirdi. Gerek TFF gerekse MHK tüm kulüplere eşit mesafede olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Federasyonumuzun bu açıklamasından tüm kulüpler memnun kaldı. Böylece herkes eşit şartlarda mücadele edecek. Adana Demirspor olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Söylentilerin ortadan kalkması ve herkesin sadece maçlara konsantre olmasıyla güzel ve çekişmeli maçlar futbolseverleri bekliyor. Camiam ve taraftarım adına bir kez daha TFF'ye teşekkür ederim."