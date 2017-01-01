1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi (2)

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KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bütün gayretlere rağmen, tıbbi aromatik bitkilerde ancak 600 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. İhracattaki sıramız 18'incidir. Ama bu Türkiye için doğru değil. Dünyada endemik türler ve tıbbi bitkiler konusunda ön sıralardasınız ama ihracatta 18’inci sıradasınız. Hedefimiz, 2023'e kadar bu sektörü canlı tutarak en azından 5 milyar dolarlık ihracat yapmak." dedi.

Bakan Eroğlu, bir otelde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin "Tabii ve sağlıklı" sloganıyla önemli bir misyonu üstlendiğini belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2011'de bakanlık tarihinde muhteşem bir dönüşüm gerçekleştirdiğini anlatan Eroğlu, orman teşkilatını tüm Türkiye'de ve gönül coğrafyasında çalışan bir kurum haline getirdiklerini kaydetti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kurak alanda çiftinin katma değerini artırmak ve gelir seviyesini yükseltmek maksadıyla lavanta üretimine başladıklarına işaret eden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki su bütün arazileri sulamaya yetmiyor. Çünkü yarı kurak iklim bölgesinde. Ancak sulanabilen alan 8,5 milyon hektar. Halbuki Türkiye'de 24-25 milyon hektar tarım arazisi var. O zaman kurak bölgelerde bu şekilde tıbbi aromatik bitkiler üretip ama bunu hammadde olarak değil, sanayisini de kurmak suretiyle böyle bir çalışma yapmamız şarttır. Bütün gayretlere rağmen tıbbi aromatik bitkilerde ancak 600 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. İhracattaki sıramız 18'incidir. Ama bu Türkiye için doğru değil. Dünyada endemik türler ve tıbbi bitkiler konusunda ön sıralardasınız ama ihracatta 18’inci sıradasınız. Hedefimiz, 2023'e kadar bu sektörü canlı tutarak en azından 5 milyar dolarlık ihracat yapmak. Bu potansiyelin olduğunu görüyorum. Hedef koymamız lazım."

- 3 bin 700 endemik bitki yetişiyor

Türkiye'nin ormanlarında birçok tıbbi bitki yetiştiğini anlatan Eroğlu, ülkenin dünyada bulunmayan 3 bin 700 endemik tür ile çok zengin bir floraya sahip olduğunu bildirdi.

Bakan Eroğlu, ilaç olarak kullanılan 350'den fazla tıbbi bitkinin yetiştiğini, bunlardan yeterince istifade edilemediğini vurgulayarak, "Afyonkarahisar'da Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi'ni kurduk. Birtakım tıbbi bitkiler üretilmeye başlandı.15 tane, lavantadan başlayarak, çörek otuna kadar ilmi olarak literatür taranarak kitapçıklar çıkarıldı." diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş de insanların binlerce yıl önce bitkilerin tedavi edici gücünü tanıdığını, sağlıklı yaşayabilmek için onlardan faydalandığını aktardı.

Sentetik ilaçların kullanımı sonucu ortaya çıkan ciddi yan etkilerin doğal ürünlere talebi artırdığına değinen Daniş, son yıllarda Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı ile bunlardan elde edilen ürünlere talebin arttığını belirtti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongreye, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Babaoğlu ve Hüsniye Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu ve akademisyenler katıldı.

(Bitti)



