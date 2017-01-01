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Kardemir Karabükspor'u rahatlatan galibiyet

09 Mayıs 2017 Salı, 17:06


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor karşısında elde ettikleri galibiyetle rahatladıklarını belirtti.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında 1-0 kazandıkları maçtaki mücadeleden dolayı teknik ekip ve futbolcuları tebrik ettiğini söyledi.

Ligin sonuna geldikçe maçların zorluk derecesinin arttığını ifade eden Tankut, "Osmanlıspor maçının zor olacağını biliyorduk ve buna göre hazırlandık. Her iki takım da iyi mücadele etti. Gülen taraf biz olduk. Osmanlıspor'dan alınan galibiyetle puanımızı 39 yaptık ve bu bizi rahatlattı. Şimdi önümüzde Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor ile iki deplasman maçı var. Bu maçlara çok iyi hazırlanıp puanlar almaya çalışacağız." diye konuştu.

Yönetim olarak sürekli şehirle iç içe olduklarını ve esnaf ziyaretlerinde bulunarak takıma destek istediklerini aktaran Tankut, gelecek sezonun planlamasına başladıklarını kaydetti.


- Slovak heyetten ziyaret


Kırmızı-mavili ekiple daha önce sportif iş birliği anlaşması imzalayan Slovakya Süper Ligi takımlarından Sport Podbrezova'nın başkanı Vladimir Sotak ve beraberindeki heyet, Tankut'u kulüp binasında ziyaret etti.

Daha sonra kulüp tesislerini ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını gezen heyet, Karabük Valisi Mehmet Aktaş ile de bir araya geldi.


- Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları


Kardemir Karabükspor, ligin 31. haftasında 14 Mayıs Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından kondisyon çalışmaları ve yarı sahada maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Kerim Zengin, takımdan ayrı çalıştı.

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