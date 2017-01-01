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Batılı öğrencilere akranları Şanlıurfa'yı tanıtıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 17:06
Batılı öğrencilere akranları Şanlıurfa'yı tanıtıyor

ŞANLIURFA (AA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle batı illerinden Şanlıurfa'ya davet edilen öğrencilere, kentteki akranları şehrin tarihi ve turistik mekanlarını tanıtıyor.

Şanlıurfa Valiliği finansmanıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ''Birlikte Kardeşliğe Projesi'' kapsamında aralarında Bursa, Konya, Balıkesir'in de bulunduğu kentlerden başarılı bir okulun öğrencileri, Şanlıurfa'yı görme ve tanıma imkanı buluyor.

Proje kapsamında ev sahibi kentten de bir kardeş okul ilan edilen öğrencilere, ziyaret ettikleri kentten akranları tarihi ve turistik mekanları yeni tanıştıkları arkadaşlarına anlatıyor.

Öğrenciler başta tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve Harran olmak üzere kentteki birçok tarihi ve turistik mekanı ilk kez görme fırsatı yakalıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan da kente gelen her öğrenci kafilesini karşılayarak şehirle ilgili izlenim ve değerlendirmelerini dinliyor.

- "Kardeş olmalarını istiyoruz"

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her kentinden öğrenciyi Şanlıurfa'da ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Şehirle ilgili öğrencilerin kafasında oluşan olumsuz algıların proje sayesinde giderildiğini vurgulayan Turan, "Şanlıurfa'daki öğrencilerle kardeş olmalarını istiyoruz. Biz ilk tanışmayı gerçekleştiriyoruz, bizim öğrencilerimiz de daha sonra onları ziyarete gidecek. İl dışındaki bu irtibatları daha yoğunlaşarak devam edecek. Şu ana kadar 15 ilimizi davet ettik geldiler. Mayıs sonuna kadar bu projemiz devam edecek. Her ilden başarılı bulduğumuz bir okulu davet ediyoruz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz burada iki gün boyunca kentimizin tarihini kültürünü ve güzelliklerini gösteriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden kenti görmeden ve gördükten sonra izlenimlerine ilişkin mektup da istediklerine dikkati çeken Turan, söz konusu mektuplarda öğrencilerin algılarında yüzde 100 olumlu değişimi gözlemlediklerini ifade etti.

- Görenlerin fikri değişti

Kenti ziyarete gelen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerden Şevval Demir, beklediğinden çok daha farklı ve güzel bir Şanlıurfa ile karşılaştığını söyledi.

Şehrin tarihi ve turistik mekanlarını beğendiğini dile getiren Demir, "Biraz daha az gelişmiş bekliyordum ve modern binaları hiç beklemiyordum, daha düşük katlı binalar bekliyordum. Nüfusu çok fazlaymış. Ben o kadar fazla nüfus düşünmemiştim. Halbuki çok güzel bir yermiş. İnsanları çok iyi, her yer gelişmiş. Balıklıgöl çok güzeldi. Hazreti İbrahim peygamberin doğduğu yere gittik, orası da çok iyi." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ramazan Gümüş de Şanlıurfa'yı gördükten sonra düşüncelerinin değiştiğini anlatarak, "Buranın Suriye'deki savaştan etkilenmiş olabileceğini düşünüyordum. Görmek benim fikrimi değiştirdi. İnsanlar misafirperver bir şekilde bizi karşıladı, böylesi şehirde olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kenti tanıtan ev sahibi öğrencilerden Elfida Keskinbıçak ise doğu ile batının kaynaşması adına yapılan proje sayesinde yeni arkadaşlıklar kurduklarını ifade etti.

Akranlarının ön yargılarının kenti gördükten sonra çok değiştiğini belirten Keskinbıçak, telefonlarını aldıkları arkadaşlarıyla daha sonra da görüşmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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