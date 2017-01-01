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Üniversite öğrencileri engelliler ile "Engelli" oldu

09 Mayıs 2017 Salı, 17:13
Üniversite öğrencileri engelliler ile "Engelli" oldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, engelliler ile çeşitli etkinliklere katıldı.

Öğrenciler, yüksekokulda bulunan sportif alanları engellilerin de spor yapmasına uygun hale getirdikten sonra bandajla gözlerini kapatıp katılımcılar ile sarı çizgide bastonla yürüdü, golbol oynadı. Öğrenciler, bedensel engelliler ile oturarak voleybol da oyununa da katıldı.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Aslı Honça, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği engellileri daha iyi anlayabilmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Farkındalık oluştururken engelli sporlarını da tanıtmak istediklerini anlatan Honça, "Öğrenciler engelliler ile çeşitli spor faaliyetlerini yaptı. Sağlıklı bireylerin engelli bireyleri anlaması için otistik çocuklar ile üniversite öğrencilerimiz gözlerini kapatıp golbol oynadı. Daha sonra fiziksel engelliler gibi oturarak voleybol oynandı." dedi.

Üniversite öğrencilerinin engelliler ile dans da ettiğini dile getiren Honça, "Engelliler sosyalleşirken sağlıklı bireyler de onlarla empati kurma fırsatı yakaladı. Birlikte dans edip doyasıyla eğlendiler. Engelli çocukların aileleri de çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.


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