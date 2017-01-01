"Kayserispor yılın en önemli maçına çıkacak"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Spor Toto Süper Lig'de cuma günü Atiker Konyaspor ile sezonun en önemli maçına çıkacaklarını söyledi.

Ligin 31. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdüren Kayserispor'da, teknik direktör Mesut Bakkal, idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçını iyi bir oyun ve skorla atlattıklarını belirten Bakkal, artık ligde son viraja girildiğine dikkati çekti.

Bakkal, Atiker Konyaspor maçı öncesi taraftara çağrıda bulunarak, "Taraftarımızı, ligin bitmediğini hatırlatarak maça davet ediyorum. Cuma günü Kayserispor bu yılın en önemli maçına çıkacak. Bunun için de inanılmaz derecede taraftar desteğine ihtiyacımız var. Maç günü işi olan işini, dükkanı olan dükkanını bırakıp maça gelmeli. Büyük bir coşkuyla bu karşılaşmayı oynamamız gerekiyor. İki haftadır iyi oynayan, pozisyon üreten bir takım var. Bu takıma destek verilmeli." diye konuştu.





- Antrenman

Teknik direktör Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.