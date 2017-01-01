Bodrum'da "Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu" kurulacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu" kurulacağı bildirildi.

Bodrum'da İnsanca Yaşam Derneği tarafından "Göç ile dünyaya dalga dalga yayılmış tüm hayatlar için" sloganıyla, Azerbaycan kökenli İranlı tenor Ramin Fahrangniya'nın desteğiyle yürütülecek "Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu" projesi kapsamında, yaşamını ilçede sürdüren 6 ila 17 yaşındaki göçmen çocuklardan uluslararası çocuk korosu kurulacak.

Koro, operadan etnik dünya müziklerine, poptan caza birçok müzik türünde çok sesli olarak eserler seslendirecek.

Seçmelerine 26-27 Mayıs'ta başlanacak çalışma öncesinde Bodrum'daki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Bodrum'da İnsanca Yaşam Derneği Proje Koordinatörü Veysel Yapıcı, derneğin göçmen çocuklarla ilgili önemli faaliyetler gösterdiğini söyledi.

Çocuklara daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Yapıcı, "Çocukları hayata daha çok nasıl bağlarız diye düşündük ve bu fikir gelişti. İranlı tenor arkadaşımız Ramin Fahrangniya da Bodrum'da yaşadığı için bu projeyi kabul etti." dedi.

Suriyeli ailelerle görüşmeler yapmaya başladıklarını da belirten Veysel Yapıcı, Bodrum'da 100'e yakın göçmen çocuk olduğunu ve bu çocuklara faydalı olmaya çalışacaklarının altını çizdi.

Azerbaycan kökenli İranlı tenor Fahrangniya da koroyu kurma amaçlarından birisinin de savaş ortamını yaşayan acılı çocukların bu psikolojisini bir şekilde yenmelerini sağlamak olduğunu anlattı.

Göçün çocuklarda derin yaralar açtığına değinen Ramin Fahrangniya, "Rengarenk göçmen çocukları, barışı bir şekilde insanlara anlatıp, kültürleri bir araya getirecek. Diğer milletlerin kültürlerini de yaşatacak. Bu proje hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazıldı." diye konuştu.