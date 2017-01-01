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Medical Park Arena'nın çatısı rüzgarda hasar gördü

09 Mayıs 2017 Salı, 17:37
Medical Park Arena'nın çatısı rüzgarda hasar gördü


TRABZON (AA) - Trabzon'da etkili olan rüzgar nedeniyle Medical Park Arena Stadı'nın misafir takım seyircisinin bulunduğu yerin üzerindeki membranlar hasar gördü.

Trabzon'da dün gece etkili olan rüzgar, stadın misafir takım seyircisinin bulunduğu yerin üzerindeki membranlarda zarar oluşturdu.

Statta incelemelerde bulunan Trabzonspor Kulübünün yöneticilerinin, TOKİ ve inşaatı yapan firma ile görüştüğü öğrenildi.

Firma yetkililerinin, Trabzon'a gelerek çatının uçan bölümünün onarımı ve gelecekte oluşabilecek sorunlar için çalışma yapacağı bildirildi.

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