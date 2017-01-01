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Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

09 Mayıs 2017 Salı, 17:39

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kocaeli'deki sözde "emniyet istihbarat imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında dava açılan Fuat Canbay'ın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, meslekten ihraç edilen kimyager Canbay ve avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan tutuklu sanık Canbay, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgüt yöneticisi ve üyesi olmadığını savunan Canbay, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ve Bank Asya'ya destek amaçlı para yatırmadığını iddia etti.

Sanık Canbay, aleyhindeki tanık ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Emniyetteki ifadem doğru değildir. Baskıdan kurtulmak için polisin doldurduğu ifadeyi okumadan imzaladım. Emniyette, 'Mahmut' kod adını kullandığımı ve istihbarat şubesinden sorumlu imam olduğumu söylemedim. FETÖ adına himmet toplamadım. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenilen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Sedat Elbistan ve Büşra Canbay da emniyette verdikleri ifadelerin doğru olmadığını bildirdi.

Mahkeme heyeti, tanık Sabri B'nin ifadesinin alınması için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazılmasına ve Canbay'ın tutululuk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianame

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan kişilerle örgütsel iletişim kurduğu anlatılıyor.

Tanık beyan ve teşhislerine göre sanığın örgütün sözde "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi imamı" olduğu ve "Mahmut" kod adını kullandığı belirtilen iddianamede, polislere yönelik sohbet toplantıları düzenlediği ve himmet topladığına yer veriliyor.

İddianamede, Fuat Canbay'ın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

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