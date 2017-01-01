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Bursa merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

09 Mayıs 2017 Salı, 17:44

BURSA (AA) - Bursa merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin operasyonda, terör örgütünün öğrenci yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün öğrenci yapılanmasından olduğu öne sürülen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa merkezli 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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