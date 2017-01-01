Niğde'de FETÖ/PDY davası

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu öğretmen 18'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına başlandı.
Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Fayık D, Ahmet U, Atıf G, Muhammet E, Uğur A, Faruk G, İzzet G, Fatih Ç, Ömer İ, Serkan E, Ferhat A, Halil İbrahim A, Murat B, Murat T, Mahmut İlker A, Davut B, Mehmet Ali D, Sayim K. ile tutuksuz sanıklar Suat S, Levent Y. ve avukatları hazır bulundu.
"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.
Tutuksuz sanık Levent Y'nin tutuklanmasına, tutuklu Ahmet U'nun tahliyesine, diğer sanıkların da mevcut durumlarının devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.