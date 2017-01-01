ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde'de FETÖ/PDY davası

09 Mayıs 2017 Salı, 17:55

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu öğretmen 18'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına başlandı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Fayık D, Ahmet U, Atıf G, Muhammet E, Uğur A, Faruk G, İzzet G, Fatih Ç, Ömer İ, Serkan E, Ferhat A, Halil İbrahim A, Murat B, Murat T, Mahmut İlker A, Davut B, Mehmet Ali D, Sayim K. ile tutuksuz sanıklar Suat S, Levent Y. ve avukatları hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz sanık Levent Y'nin tutuklanmasına, tutuklu Ahmet U'nun tahliyesine, diğer sanıkların da mevcut durumlarının devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İLGİLİ HABERLER
Fetö duruşmaları devam ediyor
YEREL

FETÖ DURUŞMALARI DEVAM EDİYOR
Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel:
YEREL

NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. YILMAZ YÜCEL:
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Gözaltına alınan hakim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL

GÖZALTINA ALINAN HAKİM ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Niğde'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Başkan Akdoğan kitap okuma etkinliğine katıldı
YEREL

BAŞKAN AKDOĞAN KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİNE KATILDI
Ünlü yazarlar okurlarıyla buluştu
YEREL

ÜNLÜ YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞTU
Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesinden Bilim Fuarı
YEREL

NİĞDE YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİNDEN BİLİM FUARI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Plastik çatalları toprağa batırdı, bakın sonunda ne oldu?
  • 3 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 4 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu