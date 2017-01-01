Miss 7 Continents Güzellik Yarışması'na doğru

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MUĞLA (AA) - Miss 7 Continents Güzellik Yarışması için aralarında Rusya, Çin, Polonya, İspanya, Bulgaristan, Kazakistan ve Tayvan'ın da olduğu 22 ülkeden gelen yarışmacılar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin destekleriyle düzenlenecek yarışma için ilçeye gelen güzeller, 14 Mayıs Pazar günü Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde yapılacak yarışma öncesinde Belediye Başkanı Kocadon ile makamında bir araya geldi.

Ülkelerinde mankenlik ve modellik yapan yarışmacılara Mehmet Kocadon, Bodrum'u nasıl bulduklarını sordu.

Yarışmacılar ise Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve çok beğendiklerini söyleyerek, tatil için de Bodrum'a gelmek istediklerini anlattı.

Kocadon, yaptığı açıklamada, bu tür yarışmaların Bodrum'da gerçekleşmesinin önemine değinerek, "Böyle önemli yarışmaların Bodrum'da yapılması, Bodrum turizminin de gelişmesine katkı sağlıyor. Farklı ülkelerden buraya gelen genç kızlarımız ülkelerine döndüklerinde, Bodrum ile ilgili fikirlerini ortaya koyacak." dedi.

Dereceye girecek yarışmacılar, kasım ayında Malezya'da düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması'na katılmaya hak kazanacak.