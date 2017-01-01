Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti

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GAZİANTEP (AA) - Araban ve Yavuzeli ilçelerinde görev yapacak 97 güvenlik korucusu için yemin töreni yapıldı.

Araban İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Araban ilçesinde görev yapacak 97 güvenlik korucusu, masalardaki Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törende konşan Araban Kaymakamı Emin Bağlı, emekli olan güvenlik korucularına hizmetleri için teşekkür ederek, güvenlik korucularının 1985 yılından beri güvenlik kuvvetleriyle birlikte bölücü terör örgütüne karşı canları pahasına mücadele ettiklerini söyledi.

Vatanları için şehit ve gazi olan güvenlik korucularının değerinin bilindiğini ifade eden Bağlı, şunları kaydetti:

''Vatanı için canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyor, gazileri minnetle anıyorum. Güvenlik korucularımızın bugün edeceği yemin sonrası ilçemizde güvenlik daha etkin olacak, omuz omuza bir dayanışma içerisinde daha güçlü ve kararlı bir şekilde yürüyecektir. Sizlerden beklentim, bir ayrıcalık olarak verilen silah kullanma yetkisini hak ve hukuka uygun olarak kullanmanız, görevinizi yerine getirirken kanun hükümlerinden ayrılmamanızdır."

Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç da 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile emekliye sevk edilen güvenlik korucularının yerine Araban ve Yavuzeli ilçelerinde görev yapacak güvenlik korucularının işlemlerinin tamamlandığını belirterek, güvenlik korucularının 2 haftalık eğitimlerini başarıyla tamamladığını söyledi.

Güvenlik korucularının kutsal göreve ilk adımlarını atacağını anlatan Kılıç, kendilerinin dün olduğu gibi bugün de terörle mücadelede güvenlik güçlerinin ayrılmaz bir parçası olduklarını vurguladı.

Kılıç, güvenlik korucularının görevini en iyi şekilde yapacağından, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinden ve yeminlerine sadık kalacağından şüphe etmediğini belirtti.

Törene Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz, Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu, Yavuzeli İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Nedim Siverekli, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, şehit aileleri, güvenlik korucularının yakınları ve muhtarlar katıldı.



